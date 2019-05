Istanbul, 1. maja - Košarkarji Anadolu Efesa Istanbula so zadnji udeleženci zaključnega turnirja evrolige. V današnji odločilni peti tekmi četrtfinala so premagali Barcelono z 80:71 in napredovali s 3:2 v zmagah. Jaka Blažič pri Kataloncih ni dobil priložnosti za igro.