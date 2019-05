Zasebni delodajalci v ZDA aprila dodali 275.000 neto novih delovnih mest

Washington, 1. maja - Podjetje ADP poroča, da so zasebni delodajalci v ZDA aprila odprli 275.000 neto novih delovnih mest, kar je preseglo pričakovanja analitikov, ki so napovedovali 180.000. O zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v aprilu v petek poroča tudi ministrstvo za delo ZDA.