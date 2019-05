Newyorške borze uvodoma z novim rekordom

New York, 1. maja - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Indeks S&P 500 je ob odprtju dosegel 2952,33 točke, kar je največ v zgodovini. Vlagatelje so po poročanju Reutersa spodbudili poslovni rezultati družbe Apple in pričakovanje, da centralna banka Federal Reserve (Fed) na današnjem zasedanju ne bo spreminjala obrestnih mer.