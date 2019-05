V Parizu ob prvomajskem shodu izbruhnili izgredi

Pariz, 1. maja - V francoski prestolnici se je že pred uradnim začetkom shoda ob prazniku dela zbralo več tisoč ljudi, med katerimi so člani sindikatov, pripadniki gibanja rumenih jopičev in pa tudi nasilni izgredniki. Izbruhnili so že prvi izgredi, do 13. ure pa je policija pridržala že 165 ljudi, ki so povzročali težave.