Columbus, 1. maja - Hokejisti Columbus Blue Jackets so v drugem krogu končnice severnoameriške lige NHL premagali Boston Bruins z 2:1 in na vzhodnem delu povedli z 2:1. Tak je tudi skupni izid dvoboja na zahodnem delu med Coloradom Avalanche in San Jose Sharks, kjer so slednji na tretji tekmi v gosteh zmagali s 4:2.