Apple z nižjim četrtletnim dobičkom in prihodki, a delnice navzgor

New York, 1. maja - Apple je v drugem poslovnem četrtletju letošnjega leta imel manj dobička in prihodkov kot v enakem četrtletju lani, vendar pa je s poslovnimi rezultati vseeno presegel napovedi analitikov in delnice so se mu v podaljšanem trgovanju po objavi rezultatov podražile za 5,04 odstotka na 210,79 dolarja.