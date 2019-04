Newyorške borze končale neenotno, večinoma blizu izhodišč

New York, 30. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno, a večinoma blizu izhodišč. Indeks S&P 500 je trgovalni dan spet zaključil na rekordni vrednosti. Vlagatelji so z zaskrbljenostjo spremljali nadaljnje trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko, ocenjujejo borzni analitiki. Vsi trije indeksi so april končali višje, kot so ga začeli.