Muri in Mariboru zasoljen disciplinski račun za vroči derbi

Ljubljana, 30. aprila - Potem ko sta se v razburljivi tekmi 29. kroga prve lige Telekom Slovenije Mura in Maribor v derbiju kroga razšla z nedoločenim izidom 2:2, so pri ukrepih disciplinskega sodnika "zmagali" Mariborčani. Čeprav bosta oba kluba segla v blagajno, so jo slabše odnesli vodilni Mariborčani.