Na Hrvaškem danes volitve za predstavnike manjšin v lokalni samoupravi

Zagreb, 5. maja - Več kot 200 kandidatov slovenske narodne manjšine na Hrvaškem bo sodelovalo na današnjih volitvah za manjšinske svete in predstavnike v županijah, mestih in občinah. Hrvaška ustava opredeljuje 22 manjšin, 21 pa je predlagalo nekaj več kot 7000 pripadnikov za 437 svetov in 121 predstavnikov v regionalni in lokalni samoupravi.