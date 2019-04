Na Rožnik brez predrznih voženj in nelegalnega parkiranja

Ljubljana, 30. aprila - Ob vozišču Ceste na Rožnik je Mestna občina Ljubljana (Mol) že pred časom postavila potopni stebriček, kar nekatere ljudi moti. V preteklosti je bila tam prometna signalizacija za prepoved prometa, a se število nelegalnih voženj in parkiranja po navedbah Mola ni zmanjšalo. Na Rožnik torej samo peš in brez predrznih voženj in nelegalnega parkiranja.