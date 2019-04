Novi direktor Marjetice Alfred Draščič

Koper, 30. aprila - Nadzorni svet javnega komunalnega podjetja Marjetica Koper je na ponedeljkovi seji za direktorja družbe za mandatno obdobje štirih let soglasno imenoval Alfreda Draščiča. Na razpis se je sicer prijavilo 18 kandidatov, od katerih jih je osem oddalo popolne vloge oz. so izpolnjevali razpisne pogoje, so sporočili iz koprske občine.