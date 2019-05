EU obeležuje 15. obletnico širitvenega velikega poka

Bruselj, 1. maja - EU danes obeležuje 15. obletnico širitvenega velikega poka, v katerem se je tedanji petnajsterici pridružilo deset vzhodno- in srednjeevropskih držav, tudi Slovenija. Petnajst let po velikem poku EU zaposluje kaos z brexitom in boj z evroskeptiki, širitvenega apetita ni, vrstijo se pozivi h koreniti reformi širitvene politike.