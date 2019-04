Koprsko sodišče zavrnilo pritožbe hrvaških ribičev

Zagreb/Umag, 30. aprila - Na hišne naslove savudrijskih ribičev so prispele pravnomočne sodbe koprskega sodišča, ki je pritožbe hrvaških ribičev ocenilo kot neutemeljene in je potrdilo kazni zaradi ribolova v slovenskem morju, poročajo hrvaški mediji. Kot so dodali, posamezne kazni znašajo 924 evrov, vključno s stroški sojenja.