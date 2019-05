Steletova nagrada za življenjsko delo Danilu Breščaku

Ljubljana, 6. maja - Steletovo nagrado za življenjsko delo in vrhunske konservatorske dosežke pri ohranjanju in predstavljanju kulturne dediščine bodo opoldne v Narodni galeriji podelili Danilu Breščaku. Steletova priznanja za leto 2018 pa bo Slovensko konservatorsko društvo podelilo Deanu Damjanoviću, Edi Belingar in lastnikom piranskega prenočišča Memento.