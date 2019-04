Policisti svarijo pred možnimi goljufijami v času praznikov

Nova Gorica, 30. aprila - Policisti znova svarijo pred možnimi goljufijami v času praznikov. Na svojo varnost in varnost svojega premoženja ne smemo pozabiti niti med prvomajskimi prazniki in krajšimi šolskimi počitnicami, so opozorili policisti iz Nove Gorice, ki so v zadnjem času preiskali več drznih tatvin in goljufij.

Pozivajo k previdnosti pred torbičarji, za katere so lahko tako torbice v košari kolesa kot drugje lahek plen. Do žrtev so lahko tudi nasilni, saj torbico pogosto dobesedno iztrgajo iz rok ali s telesa. Žrtve največkrat presenetijo, za hitrejši pobeg s kraja pa pogosto uporabljajo kolo ali drugo podobno prevozno sredstvo, so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Svetujejo, da imamo v torbicah le najnujnejše dokumente in predmete, denarnice pa naj bodo raje v zaprtih notranjih žepih tesno ob telesu. Posebno previdnost svetujejo pri odlaganju torbic v trgovinah, lokalih in na drugih krajih. Kdor torbico nosi čez ramo, naj jo stisne pod roko ali pa jo nosi pred seboj, tako da je zadrga obrnjena k telesu, predlagajo.

Novogoriški policisti so pred kratkim uspešno preiskali tri drzne tatvine in dve goljufiji, ki so se v Novi Gorici zgodile v drugi polovici marca. Na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici so zaradi utemeljenega suma storitve omenjenih kaznivih dejanj ovadili 32-letnega moškega z novogoriškega območja.

Ovadili so ga, ker naj bi 16. marca pred lokalom na Delpinovi ulici izkoristil nepazljivost ženske in ji z mize vzel torbico, potem pa pobegnil. Pri vožnji s kolesom po kolesarski stezi pod krožnim križiščem Vojkove in Kromberške ceste pa je 30. marca v podhodu tega križišča dohitel kolesarko in ji med prehitevanjem iz košare na prednjem delu kolesa vzel torbico z nekaj gotovine, osebnimi dokumenti, mobilnim telefonom in bančnimi karticami. S kolesi sta se zapletla in padla, moški pa se je takoj pobral in se odpeljal s kolesarkino torbico. V Novi Gorici je nato s plačilno kartico iz torbice plačal tobačne izdelke.

Poleg tega ga sumijo, da je 31. marca v Kidričevi ulici pri vožnji s kolesom kolesarki, ki jo je dohitel, iz košare vzel nahrbtnik. V njem je imela poleg osebnih dokumentov in bančne kartice tudi nekaj gotovine. Tudi v tem primeru je z bančno kartico iz oškodovankinega nahrbtnika skušal nekaj kupiti, a mu ni uspelo in je zato plačal z gotovino.