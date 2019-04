V Šrilanki od nedelje ponovno javne maše

Kolombo, 30. aprila - Šrilanška katoliška cerkev je sporočila, da bodo od nedelje v državi ponovno organizirali javne maše, a v manjšem obsegu. Po terorističnih napadih na velikonočno nedeljo med mašami v cerkvah in hotelih so začasno odpovedali vse javne cerkvene dogodke, med njimi maše. Preteklo nedeljo je potekala le zasebna maša, ki so jo prenašali po televiziji.