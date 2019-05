Urbani sprehodi Jane's Walk letos v 16 slovenskih krajih

Ljubljana, 3. maja - Od danes pa do nedelje bo po svetu potekala mednarodna akcija urbani sprehodi Jane's Walk, ki spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in izpostavljajo njen pomen za vitalnost mest. V 16 slovenskih mestih bo akcija pod okriljem Inštituta za politike prostora letos potekala že devetič, sprehodi pa se bodo vrstili do konca meseca.