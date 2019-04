Slovenija - Južna Koreja 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)

Nursultan, 30. aprila - Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v kazahstanskem Nursultanu na svoji drugi tekmi izgubila z Južno Korejo s 3:5 (3:1, 0:3, 0:1) in doživela še drugi poraz. Za Slovenijo so zadeli Matic Podlipnik (9. minuta), Ken Ograjenšek (13.) in Robert Sabolič (17.).