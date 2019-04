BP s skoraj petinsko rastjo dobička

London, 30. aprila - Britanski energetski velikan BP je v obdobju od januarja do marca ustvaril 2,9 milijarde dolarjev (2,6 milijarde evrov) dobička po davkih, kar je 19 odstotkov več kot v prvem četrtletju lani. K rasti so prispevali večja proizvodnja in nižji stroški, ki so zasenčili učinek nižjih cen nafte.