Zgodba o reševanju tajskih dečkov iz jame kot Netflixova serija

Bangkok, 3. maja - Dramatična in po svetu odmevna lanska reševalna akcija 12 dečkov in njihovega nogometnega trenerja, ujetih v jami na Tajskem, bo predstavljena v Netflixovi seriji. Naslov in datum začetka predvajanja serije potom ameriškega ponudnika video vsebin zaenkrat še nista znana, režijo pa bo prevzel Jon M. Chu, piše francoska tiskovna agencija AFP.