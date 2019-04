Ljubljana, 30. aprila - Novinarska konferenca Stranke Alenke Bratušek, na kateri je bil predviden komentar na izžreban vrstni red list na evropskih volitvah in ponedeljkove debate spitzenkandidatov v Bruslju, napovedana ob 13. uri v prostorih stranke SAB, je odpovedana, ker so predstavniki stranke podali izjavo takoj po žrebu kandidatnih list, so sporočili iz stranke.