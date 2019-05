V okviru Filmskega tedna Evrope brezplačne projekcije po Sloveniji

Ljubljana, 2. maja - Filmski teden Evrope bo med 4. majem in 13. junijem po Sloveniji ponudil brezplačne projekcije sodobnih evropskih filmov. V 12 slovenskih mestih - Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Sežani, Kranju, Novem mestu, Dolenjskih Toplicah, Izoli in Slovenski Bistrici ter na Ptuju in Ravnah na Koroškem se bo zvrstilo 33 projekcij.