Woodstock 50 po navedbah financerja odpovedan

New York, 30. aprila - Festival Woodstock 50, ki naj bi avgusta proslavil 50 let od znamenitega koncertnega konca tedna v Bethelu pri New Yorku, in na katerem naj bi nastopilo 80 izvajalcev, je odpovedan. Financer ne verjame, da bi lahko dogodek produkcijsko speljali tako kakovostno, kot si blagovna znamka festivala zasluži in obenem zagotovili varnost udeležencev.