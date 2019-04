Japonski cesar Akihito se je na obredu odrekel prestolu

Tokio, 30. aprila - Japonski cesar Akihito se je danes na tradicionalnem obredu v cesarski palači v Tokiu odrekel prestolu krizantem. To je prva abdikacija v deželi vzhajajočega sonca po dveh stoletjih. V kratkem govoru je 85-letnik dejal, da je svoje naloge opravljal z globokim spoštovanjem in ljubeznijo do ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.