Na cesti Trbovlje-Zagorje od danes izmenični promet

Trbovlje, 30. aprila - Na cesti Trbovlje-Zagorje ob Savi, ki je bila neprevozna od začetka februarja, ko jo je zasulo skoraj 16.000 kubičnih metrov materiala z brežine, je danes dopoldne stekel enosmerni izmenični promet, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Promet bo na ta način potekal do zaključka sanacije brežine.

Po navedbah direkcije za infrastrukturo je namestitev mreže na levem boku brežine že zaključena, prav tako je že zgrajen tudi podporni zid v dolžini 57 metrov, trenutno pa poteka pritrjevanje mreže na osrednjem delu brežine.

Zaključena je tudi sanacija vozišča, zato je bila danes malo pred 10. uro znova vzpostavljena prevoznost ceste. Do zaključka sanacije celotne brežine bo promet potekal izmenično enosmerno.

Predvidoma v zadnjem tednu maja bodo na brežino namestili alarmni sistem s semaforji, ki bo opozarjal na morebitne porušitve in ob premikih materiala avtomatično vklopil rdečo luč in zaustavil promet.

Zaradi zahtevnosti posega in velike nestabilnosti terena do delnega odprtja ceste prihaja precej pozneje od prvotnih načrtov. Po februarskem podoru je namreč direkcija odprtje sprva napovedovala do konca marca, nato pa se je rok vztrajno odmikal.

Na direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da so marca dvakrat izvedli miniranje in tako z brežine odstranili več tisoč kubičnih metrov materiala. Drobnejši, labilni material so delavci z brežine odstranjevali tudi z vodnimi curki. Za namestitev mreže mreže je bilo izvrtanih za 2100 metrov vrtin. A ker je pri vrtanju izvajalec ugotovil, da so zaradi tektonsko porušenih con v globini od pet do deset metrov močno povečani pritiski na vrtalno drogovje, je bilo vrtanje občasno upočasnjeno.

Prav tako je stalno prihajalo tudi do porušitev materiala z brežine, zato je bilo treba nestabilni material dodatno odstranjevati, da bi lahko varovalno mrežo fiksirali na čim bolj očiščeno površino.