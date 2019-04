Tokio, 30. aprila - Azijske borze so danes v znamenju neenotnih gibanj. Vlagatelji so razočarani nad poslovanjem nekaterih tehnoloških velikanov, kot sta Samsung in Googlova krovna družba Alphabet, in nad upadom obsega proizvodnje predelovalne industrije na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.