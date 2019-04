Philadelphia v NBA izenačila, Denver povedel

Toronto, 30. aprila - Ekipa Philadelphia 76ers je s 94:89 na gostovanju premagala Toronto Raptors in v drugem krogu končnice na vzhodnem delu severnoameriške košarkarske lige NBA izenačila izid v zmagah na 1:1. V Denverju pa so v drugem krogu na zahodnem delu zmagali gostitelji; Nuggets so Portland Trail Blazers premagali s 121:113 in povedli z 1:0 v zmagah.