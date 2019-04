Nova Gorica, 30. aprila - Svojci pogrešajo 85-letno Eldo Obidič iz Nove Gorice, ki je od doma peš odšla v ponedeljek dopoldan. Je suhe postave, visoka okoli 155 centimetrov in težka okoli 45 kilogramov, svetlih ravnih las, segajočih do ramen, modrih oči, svetlejše polti. Občasno nosi temnejša sončna očala. Oblečena je bila v krilo in jopico, so danes sporočili s policije.