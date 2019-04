Newyorške borze drugo zaporedno sejo končale rekordno

New York, 29. aprila - Indeksi na newyorških borzah so danes trgovanje končali drugič zapored z novimi rekordi, čeprav zgolj z manjšimi spremembami. Med vlagatelji vlada pozitivno vzdušje predvsem zaradi podatkov, da so ameriški potrošniki marca močno povečali izdatke, kar bo vplivalo predvsem na poslovanje v tem tednu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.