Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 4.)

Ljubljana, 29. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju predstavnikov držav Nemčije, Francije, Hrvaške in Slovenije v Berlinu na temo zahodnega Balkana, o tem, da je v treh dneh slovensko mejo prestopilo skoraj 300 ilegalnih migrantov, in o skupnem stališču slovenskih in hrvaških sindikatov glede zvišanja upokojitvene starosti.