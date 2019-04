Koper, 29. aprila - Jasna Arko v komentarju Nagelj dostojnosti in dostojanstva piše o živo rdečem naglju, ki je sinonim težko priborjenih pravic proletariata, simbol enakosti in enakopravnosti, zaščitni znak delavskega in človekovega dostojanstva, za mlajše pa je danes to le zgodovina.