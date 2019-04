Evropske borze zadržano; evro navzgor, nafta nedaleč od izhodišč

London/Frankfurt/Pariz, 29. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali pozitivno, a brez večje rasti. Vlagatelji so se osredotočili na izide predčasnih parlamentarnih volitev v Španiji, ki prinašajo nekaj negotovosti glede sestave prihodnje vlade. Tečaj evra se je okrepil, cene nafte pa so blizu izhodišč.