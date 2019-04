V volilni razpravi v Maastrichtu največ glasov Nizozemcema Timmermansu in Eickhoutu

Maastricht, 29. aprila - Pet evropskih političnih družin je danes v Maastrichtu soočilo mnenja v prvi večji razpravi pred evropskimi volitvami. Osredotočili so se na tri teme, ki so jih kot ključne izpostavili mladi: digitalno in trajnostno Evropo ter prihodnost Evrope. Na spletnem glasovanju sta se najbolje odrezala Frans Timmermans in Bas Eickhout, sicer oba Nizozemca.