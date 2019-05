V dokumentarcu o Michaelu Hutchenceu tudi videoposnetki Kylie Minogue

New York, 1. maja - Na filmskem festivalu Tribeca, ki te dni poteka v New Yorku, je svetovno premiero doživel dokumentarec o nekdanjem frontmanu avstralske skupine INXS Michaelu Hutchenceu. Film o pevcu, ki je leta 1997 storil samomor, je režiral Richard Lowenstein. Vanj je vključil tudi pričevanja in videoposnetke njegovih partnerk, med njimi Kylie Minogue.