Vajgl pričal na sojenju nekdanjim katalonskim voditeljem

Madrid, 29. aprila - Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) je danes na španskem vrhovnem sodišču pričal na sojenju nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so obdolženi upora in zlorabe javnih sredstev zaradi referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra 2017. Izpostavil je, da obdolženci niso imeli namena uporabiti nasilnih sredstev, so sporočili iz njegove pisarne.