Ljubljana, 29. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče oviran promet na gorenjski avtocesti, na uvozu Ljubljana Šmartno, proti Jesenicam. Cesta Tržič-Ljubelj je, med Podljubeljem in predorom Ljubelj zaprta zaradi nevarnosti padanja kamenja in poškodovanega vozišča. Cesta bo zaprta predvidoma do sredine junija.