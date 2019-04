Domnevni vohun naredil samomor v turškem zaporu

Istanbul, 29. aprila - Zakija Hasana, ki so ga turške oblasti prijele pred 10 dnevi in obtožile vohunjenja za Združene arabske emirate, so v nedeljo našli obešenega v njegovi celici, je sporočilo istanbulsko tožilstvo. Preiskovali so tudi njegove povezave z umorom savdskega novinarja Džamala Hašodžija.