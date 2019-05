Elipay na 300 lokacijah po Sloveniji; obseg prometa skrivnost

Ljubljana, 1. maja - S kriptovalutami je prek aplikacije Elipay mogoče plačati pri več kot 300 ponudnikih po Sloveniji - med njimi so trgovine, restavracije, bari, frizerski saloni, čistilnice, taksiji, vodni park, gledališče ter soba pobega. Obsega izvršenih plačil prek aplikacije v podjetju Eligma ne razkrivajo, ti podatki so zaupni tudi v družbi BTC.

"Zanimanje med trgovci in ponudniki storitev za aplikacijo Elipay je vedno večje," so za STA zatrdili v podjetju Eligma, ki stoji za omenjenim načinom plačevanja. "Elipay ni prisoten le v večjih mestih, temveč je tudi del slovenske butične ponudbe, kot so turistične kmetije in hoteli na ekskluzivnih lokacijah, na primer na Bledu," so dodali.

Doslej je aplikacijo, ki omogoča kupcu plačilo s kriptovalutami, trgovcu pa prejem zneska v evrih, naložilo več kot 15.000 uporabnikov, kar je za Eligmo precejšen uspeh. "Pri aplikacijah za uporabo kriptovalut pri nakupih gre za področje, ki je trenutno še precej nišno. Ne dvomimo pa, da se bo to v prihodnosti spremenilo," so pojasnili.

Koliko uporabnikov je doslej izvršilo plačilo s kriptovalutami prek Elipayja in kakšna je vrednost opravljenih transakcij, v podjetju niso želeli izdati. "Tovrstnih podatkov zaradi zaupnosti pogodb s trgovci in ponudniki storitev ne moremo razkrivati," so povedali. So pa zatrdili, da je uporabnikov vse več.

Kupci sicer s kriptovalutami plačujejo najrazličnejše nakupe - od kavic do bele tehnike. "Nakupovalne navade t. i. kripto kupcev se namreč po ničemer ne razlikujejo od tistih, ki jih imajo nakupovalci z evri," so pristavili.

Podobna je izkušnja družbe BTC, ki je pri uvajanju tehnologije blockchain v prakso v Sloveniji v prvih vrstah. V podjetju pravijo, da se nakupi s kriptovalutami bistveno ne razlikujejo od evrskih nakupov v BTC Cityju. Opažajo pa, da s kriptovalutami trenutno plačujejo predvsem tisti, ki jih zanimajo nove tehnologije.

"Takojšnji mobilni nakupi s kriptovalutami v fizičnih trgovinah, kot jih omogoča Elipay, so resnična novost, ki močno prispeva k njihovi vsakdanji uporabnosti. Kljub temu pa bo potrebno nekaj časa, da se tovrstna praksa razširi," so izpostavili, pri čemer konkretnih številk o plačilih s kriptovalutami tudi oni niso želeli razkriti.

Dodali so, da je povsem običajno, da inovacije, ki so povezane z denarjem, spremlja nezaupanje. "Prve kreditne kartice so se pojavile pred skoraj 70 leti; bile so iz kartona in zagotovo je redko kdo verjel, da jih bo nekoč uporabljala večina kupcev. Vendar jih, saj so se izkazale kot praktične in varne. Tudi tehnologija blockchain, ki poganja kriptovalute, ima številne prednosti, in ne le na finančnem področju," je izpostavil izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja v BTC Julij Božič.

Enostavna uporaba kriptovalut je sicer del vizije družbe BTC, s katero želi ta 21 milijonom obiskovalcev letno omogočiti nakupovalno in poslovno izkušnjo jutrišnjega dne. "Za najnovejše tehnologije se v BTC Cityju odločamo zato, ker sta konkurenčna prednost in posluh za mlade generacije poslovna nujnost, ki je odločilna za obstoj na trgu. Prizadevamo si, da bi bili med pionirji v kupca usmerjenih tehnologij, in kriptovalute so le eden izmed številnih delcev mozaika naše uporabniške izkušnje," je pojasnil Božič.

V Eligmi pa medtem pravkar poteka zadnja faza testiranja integracije sistema Elipay na Hrvaškem, v kratkem pa bodo v aplikacijo integrirali tudi plačilne kartice in naročilo SEPA. To pomeni, da bodo uporabniki lahko v aplikacijo naložili ne le vrednost v kriptovalutah, pač pa tudi v evrih. Na lokacijah z Elipayjem pa bo kmalu mogoče uporabiti tudi denarnico Bitcoin.com Wallet.