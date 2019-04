Konec tedna številni ilegalni prehodi meje

Ljubljana/Novo mesto/Koper, 29. aprila - Policija je na območju policijskih uprav Novo mesto, Koper in Ljubljana konec tedna obravnavala več sto nezakonitih prehodov državne meje in poskusov izmikanja mejni kontroli. Novomeški policisti so odvzeli prostost državljanoma Srbije, ki sta šest državljanov Pakistana po nezakonitem prehodu meje nameravala prepeljati v notranjost države.