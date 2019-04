Visa in Mastercard bosta morala znižati provizije

Bruselj, 29. aprila - Evropska komisija je podjetjema za procesiranje plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami Visa in Mastercard tudi uradno naložila, da morata znižati medbančne provizije trgovcem na drobno v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, so sporočili iz Bruslja. Po njihovih navedbah bo ukrep provizije znižal za okoli 40 odstotkov.