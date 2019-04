V Celju finančne spodbude za obnovo stavb in sakralne dediščine

Celje, 29. aprila - Mestna občina Celje bo tudi letos sofinancirala obnovo stavb in sakralne dediščine. Za finančne spodbude je v letošnjem proračunu zagotovila 150.000 evrov, od tega 100.000 evrov za obnovo uličnih fasad v starem mestnem jedru in 50.000 evrov za obnovo sakralne dediščine, so danes sporočili z občine.