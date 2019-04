Odpoklic sirov St Felicien bio 180 g in St Marcellin zgo bio 80 g

Črtni kodi izdelkov sta 3266360200666 in 3266360200642. Podjetje E.Leclerc kupce prosi, da izdelkov ne uživajo, temveč jih vrnejo na mesto nakupa. V podjetju tudi opozarjajo, da so med posebej ogroženimi občutljive skupine ljudi, kot so otroci, nosečnice, osebe z oslabljenim imunskim sistemom ter starostniki.

Pri podjetju tudi opozarjajo, da se morajo osebe, ki so izdelek zaužile in pri katerih so se pojavili simptomi, kot so driska, bolečine v trebuhu ali bruhanje, čim prej posvetovati s svojim zdravnikom in ga obvestiti o zaužitju zadevnih izdelkov z možnostjo prisotnosti bakterije escherichia coli.

Če se v 10 dneh po zaužitju zadevnih izdelkov ne pojavi noben od omenjenih simptomov, je skrb odveč in obisk zdravnika ni potreben, so še dodali.

Za več informacij se potrošniki lahko obrnejo na telefonsko število 01 42 04 267.