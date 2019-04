V kitajskem Xi'anu razstava zakladov slovenske ustvarjalnosti

Peking, 30. aprila - V Muzeju lepih umetnosti Xi'an Qujiang v kitajskem mestu Xi'an bodo danes odprli gostujočo razstavo Narodnega muzeja Slovenije z naslovom Zakladi slovenske ustvarjalnosti. Predstavljen bo mozaik ustvarjalnih dosežkov, ki so na ozemlju Slovenije nastajali vse od prazgodovine do današnjih dni. Na ogled bo 135 originalnih predmetov in pet kopij.