Kazenska ovadba za Celjana, ki sta pretepla in oropala 65-letnika

Celje, 29. aprila - Policisti so kazensko ovadili 34-letno Celjanko in 40-letnega Celjana zaradi suma storitve ropa, hude telesne poškodbe in protipravnega odvzema prostosti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Ovadena sta v četrtek namreč oropala in pretepla 65-letnega občana, ki je med drugim utrpel zlom ličnice, in ga zaklenila v stanovanje.