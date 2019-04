Slovenski in hrvaški sindikalisti za previdnost pri zviševanju upokojitvene starosti

Ljubljana, 29. aprila - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Zveza samostojnih sindikatov Hrvaške (SSSH) sta na današnjem tradicionalnem srečanju v Samoboru sprejeli skupno izjavo z naslovom 67 je preveč, s katero pozivata k tehtnemu premisleku in širokemu socialnemu dialogu pri zviševanju upokojitvene starosti. Poudarili so, da to zahteva tudi druge ukrepe.