Ruska in Kitajska s skupnimi pomorskimi vojaškimi vajami v Rumenem morju

Moskva/Peking, 29. aprila - Rusi in Kitajci so pri obalnem mestu Qingdao na vzhodu Kitajske danes začeli skupno pomorsko vojaško vajo, imenovano Pomorsko sodelovanje 2019, ki bo trajala do 4. maja, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Z vajo v Rumenem morju želijo izboljšati obrambne zmogljivosti obeh mornaric.