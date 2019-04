Poplave v Indoneziji terjale več deset življenj

Džakarta, 29. aprila - Poplave in zemeljski plazovi, ki so jih v Indoneziji v zadnjih dneh sprožili močni nalivi, so terjale skoraj 40 življenj, več deset ljudi še pogrešajo. Poleg tega je moralo več tisoč Indonezijcev zapustiti svoje domove, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile oblasti.