Cesta na Ljubelj zaradi skalnega podora predvidoma zaprta mesec in pol

Podljubelj, 29. aprila - Cesta Tržič-Ljubelj, ki jo je v nedeljo zasul skalnati podor, bo za promet predvidoma ostala zaprta mesec in pol, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Po prvih ocenah bodo morali sanirati okoli 450 metrov brežine, za kar bo potreben milijon evrov. Obvoz je urejen čez karavanški predor in prek prelaza Jezersko, so dodali na direkciji.