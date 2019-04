V Veliki Britaniji bodo morale žrtve posilstva policiji predati mobilne telefone

London, 29. aprila - V Veliki Britaniji bodo morale žrtve kaznivih dejanj, med njimi tudi žrtve posilstva, policiji poslej predati mobilne telefone, ali pa bodo tvegale ustavitev preiskave ali sodnega procesa. Ta ukrep so sprejeli, potem ko je propadla vrsta primerov v zvezi s posilstvi in spolnimi napadi, ko so se pojavili ključni dokazi.