Na Hrvaškem odprli prvo "praskalnico"

Zagreb, 29. aprila - V Zagrebu so prejšnji teden odprli salon, v katerem ponujajo storitve praskanja z nohti, peresi, čopiči in paličicami. Ljudje imajo radi praskanje, v salonu pa bodo uživali, je za hrvaške medije povedala lastnica "praskalnice" Ana Paradi. Trdi, da gre za prvi tovrsten salon v Evropi, in napoveduje odpiranje novega v središču hrvaške prestolnice.